Sergei Karjakin wird Weltmeister im Blitzschach

Der Russe Sergei Karjakin hat am Freitag die Weltmeisterschaft im Blitzschach in Katar gewonnen, berichtet „RIA Nowosti“. Der Großmeister aus Russland konnte 16,5 Punkte sammeln. Dasselbe Ergebnis erzielte auch sein wichtigster Rivale Magnus Carlsen. Der Norweger war jedoch dem Russen in zusätzlichen Werten unterlegen. Die Bronzemedaille ging an Daniil Dubow wiederum aus Russland. In die Top 5 landete auch der Russe Alexander Grischtschuk.