Brasiliens Polizei verhaftet die Frau des ermordeten Botschafters von Griechenland

Die brasilianische Polizei verdächtigt die Frau des griechischen Botschafters und einen Polizeibeamten des vorsätzlichen Mordes an dem Diplomaten. Nach Angaben der Ermittler soll die Gattin des 59-jährigen Griechen eine Liebesaffäre mit dem brasilianischen Polizisten gehabt haben, berichtet Reuters. Die Leiche des seit einigen Tagen vermissten Kyriakos Amiridis wurde am Donnerstag in einem ausgebrannten Wagen im Norden von Rio de Janeiro entdeckt.