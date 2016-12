Ankara spricht sich für Beteiligung Washingtons an Syrien-Gesprächen in Astana aus

Quelle: www.globallookpress.com Ankara spricht sich für Beteiligung Washingtons an Syrien-Gesprächen in Astana aus

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat erklärt, dass sein Land eine mögliche Teilnahme der Vereinigten Staaten an den geplanten innersyrischen Gesprächen im kasachischen Astana begrüßen würde. "Wenn die USA den Wunsch bekunden, sich an den Verhandlungen in Astana zu beteiligen, wird die Türkei das unterstützen", teilte der türkische Chefdiplomat mit. Nach Meinung Wladimir Putins könnte das neue Gesprächsformat die Verhandlungen in Genf ergänzen.