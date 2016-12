Wladimir Putin wünscht ausländischen Spitzenpolitikern alles Gute im neuen Jahr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ausländischen Staats- und Regierungschefs einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht. Ein Telegramm mit dem Neujahrsgruß von Wladimir Putin bekamen unter anderen Queen Elizabeth II., Donald Trump und Angela Merkel. Bemerkenswert ist, dass Wladimir Putin seinen amtierenden US-Amtskollegen Barack Obama in einer Sondererklärung zu den jüngst verhängten Sanktionen gegen 35 russische Diplomaten beglückwünscht hat.

In seinem Schreiben an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte der russische Präsident, dass das auslaufende Jahr die Notwendigkeit des russisch-deutschen Zusammenwirkens bei der Lösung regionaler und internationaler Probleme offenkundig gemacht habe. Wladimir Putin drückte seine Hoffnung aus, dass das langjährige positive Potenzial der bilateralen Kooperation in verschiedenen Bereichen bewahrt und ausgebaut werden könne. Außerdem richtete der russische Präsident seine Neujahrsgrüße an Helmut Kohl und Gerhard Schröder.