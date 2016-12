Ukrainischer Präsident schränkt Einfuhr russischer Bücher ein

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Einfuhr "antiukrainischer" Bücher aus Russland verbietet. Die Maßnahmen werden einen Tag nach der Veröffentlichung der neuen Vorschrift in Kraft treten. Die Führung in Kiew glaubt, dass die am 8. Dezember vom ukrainischen Parlament verabschiedeten Einfuhrregeln den einheimischen Büchermarkt fördern werden.