Russisches Außenministerium schlägt Putin vor, 35 US-Diplomaten aus Russland auszuweisen

Quelle: Sputnik Russisches Außenministerium schlägt Putin vor, 35 US-Diplomaten aus Russland auszuweisen

Das Außenministerium der Russischen Föderation hat dem Staatschef des Landes, Wladimir Putin, vorgeschlagen, "35 US-amerikanische Diplomaten in Russland zu 'Personae non gratae' zu erklären". Das sagte der Chef des Auswärtigen Amtes, Sergej Lawrow. Betroffen sein sollen 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau sowie vier Diplomaten aus dem Generalkonsulat der Vereinigten Staaten in Sankt Petersburg, hieß es.