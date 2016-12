Auto des vermissten griechischen Botschafters mit verbrannter Leiche in Brasilien gefunden

In Brasilien wurde der Wagen gefunden, den der Botschafter Griechenlands in Brasilien, Kyriakos Amiridis gemietet hatte. Das gab die Nachrichtenagentur TASS bekannt. Im Auto wurde eine verkohlte Leiche entdeckt, die derzeit identifiziert wird.

Am Donnerstag hat der Fernsehsender Globo bekannt gegeben, dass der griechische Botschafter in Brasilien, Kyriakos Amiridis, in Rio de Janeiro vermisst wird. Der 59-jährige Diplomat sei aus der brasilianischen Hauptstadt Brasilia nach Rio gekommen, um dort seine Weihnachtsferien zu verbringen. Die Polizei von Rio de Janeiro sucht nach dem Botschafter, seitdem seine Ehefrau gemeldet hat, dass sie ihren Mann per Handy nicht mehr erreichen konnte.