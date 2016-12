Touristengruppe in Thailand von sinkendem Boot gerettet

© Bangkok Post / Chaiyot Pupattanapong Touristengruppe in Thailand von sinkendem Boot gerettet

Eine Gruppe von 23 indischen Touristen wurde von einem sinkenden Boot in der Nähe der Kurortstadt Pattaya in Thailand gerettet. Das gab die Zeitung Bangkok Post bekannt. Die Ursache der Havarie sei ein Leck am Boot, heißt es.