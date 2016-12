Russische Delikatesse: Rund 700 Tonnen Eis nach China geliefert

Quelle: Sputnik Russische Delikatesse: Rund 700 Tonnen Eis nach China geliefert

Das Eis aus der russischen Region Primorje im Fernen Osten erfreut sich einer großen Nachfrage in China, sagte der Governeur Wladimir Mikluschewski. "Vertreter der Volksrepublik China zeigen ihr Interesse an Lieferungen von Delikatessenproduktionen aus Primorje – nämlich Eis. Somit wurden 2016 nach Angaben der Unternehmen etwa 700 Tonnen Eis in die chinesischen Städte Shanghai, Harbin und Suifenhe geliefert", so Mikluschewski.