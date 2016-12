Mann wegen Anschlagsdrohungen in Sydneys Flughafen festgenommen

Am Donnerstag hat die australische Polizei einen Mann im Flughafen in Sydney dingfest gemacht. Er soll im Netz Drohungen verbreitet haben, Anschläge in der Silvesternacht zu verüben, meldet die Zeitung Sydney Morning Herald. Der 40-jährige Verdächtige wurde gleich nach seiner Ankunft aus London in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit.