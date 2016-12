Bis zu 40 islamistische "Gefährder" in Hessen registriert

© Twitter Bis zu 40 islamistische "Gefährder" in Hessen registriert

Die hessischen Sicherheitsbehörden beobachten derzeit 30 bis 40 islamistische "Gefährder". Das gab am Donnerstag ein Sprecher des hessischen Innenministeriums bekannt. Zwei Drittel von ihnen sollen sich ihm zufolge entweder im Ausland oder in Straf- beziehungsweise Untersuchungshaft befinden. Die übrigen würden die Sicherheitsbehörden seit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin stärker überwachen. Mit welchem Aufwand diese Personen beobachtet werden, sagte das Innenministerium nicht.