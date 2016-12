Trump nennt zwei Grundprinzipien seiner Politik

Donald Trumps Team wird sich bei seiner Arbeit an zwei Hauptregeln halten. Das erklärte der designierte US-Präsident auf Instagram. "Meine Regierung wird zwei einfachen Regeln folgen – Amerikanisches kaufen und Amerikaner anstellen!", heißt es in der Unterschrift zu seinem Bild.

Der designierte US-Präsident Donald Trump arbeitet selbst an seiner Antrittsrede, mit der er am 20. Januar auftreten wird. "Er will seine Antrittsrede selbst schreiben", sagte Historiker Douglas Brinkley, der mit Trump Vereidigungszeremonien der früheren US-Staatschefs besprochen hatte. Der Republikaner wolle eine kurze Rede schreiben, damit Menschen nicht lange draußen in der Kälte stehen, so Brinkley. Dabei wolle sich der Präsident von Ronald Reagan und John F. Kennedy inspirieren lassen.