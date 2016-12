Bundesanwaltschaft: IS-Video von Anis Amri ist authentisch

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat das Video, in dem der Berlin-Attentäter Anis Amri sich zur Terrormiliz Islamischer Staat bekennt, als authentisch bezeichnet. In der dreiminütigen Videoaufnahme schwört der Tunesier dem IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi die Treue. Kurz nachdem der Attentäter in Italien erschossen worden war, veröffentlichte das IS-Sprachrohr Amak das Video.