Botschafter Griechenlands in Brasilien wird in Rio de Janeiro vermisst

Der griechische Botschafter in Brasilien, Kyriakos Amiridis, wird in Rio de Janeiro vermisst. Das hat der Fernsehsender Globo am Donnerstag bekannt gegeben. Der 59-jährige Diplomat sei aus der brasilianischen Hauptstadt Brasilia nach Rio gekommen, um dort seine Weihnachtsferien zu verbringen.