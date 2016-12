Schweden klagt Einwohner wegen Hinrichtung syrischer Soldaten an

Die schwedische Generalstaatsanwaltschaft legt einem Mann zu Last, im Jahr 2012 in Syrien einheimische Soldaten hingerichtet zu haben. Die offizielle Anklage gegen den Verdächtigen wurde am Donnerstag in Stockholm erhoben. Nach Angaben der schwedischen Ermittler soll der 46-Jährige von Italien aus nach Syrien gereist sein und sich einer bewaffneten Oppositionsgruppe angeschlossen haben.