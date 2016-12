Waffenstillstand für ganz Syrien ab 30.12. vereinbart

Ein Ergebnis des trilateralen Treffens der Außen- und Verteidigungsminister von Iran, Russland und der Türkei ist die Vereinbarung darüber, dass in ganz Syrien die Waffen schweigen sollen. Dieser Waffenstillstand soll morgen um Mitternacht lokaler Zeit in Kraft treten. Darüber hinaus wird es Friedensgespräche zwischen den verfeindeten Parteien geben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute mit dem Außenminister Sergei Lawrow und dem Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Syrien-Krise erörtert. Wladimir Putin kündigte dabei an, dass die Präsenz der russischen Armee in der Arabischen Republik reduziert werden soll. Wie dem auch sei, werde Moskau den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen.

Darüber hinaus rief Wladimir Putin die syrische Regierung, die Opposition und alle Länder, die die Situation in der Region beeinflussen können, auf, die getroffenen Vereinbarungen zu Syrien zu unterstützen und sich an den geplanten Gesprächen im kasachischen Astana zu beteiligen. „Alle erreichten Vereinbarungen sind sehr fragil. Sie erfordern besonders viel Aufmerksamkeit und Ausdauer sowie eine professionelle Herangehensweise zu diesen Fragen und einen ständigen Kontakt zu unseren Partnern“, erklärte Wladimir Putin. Er gab darüber hinaus bekannt, drei Dokumente unterzeichnet zu haben. Bei dem ersten handelt es sich um eine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen der Regierung in Damaskus und der bewaffneten Opposition. Das zweite Dokument stellt ein Maßnahmenpaket zur Kontrolle über die Waffenruhe dar. Das dritte Dokument ist ein Memorandum über die Bereitschaft, Friedensgespräche zu der Syrien-Krise in die Wege zu leiten.

Ausgenommen vom Waffenstillstand und den Friedensgesprächen sind nur Akteure, die von der UNO als Terrororganisation eingestuft werden.