Hochrangiger IS-Kommandeur stirbt nach Luftangriff bei Rakka

Eine Quelle im Pentagon hat gegenüber der Nachrichtenagentur "Associated Press" mitgeteilt, dass die internationale Anti-Terror-Koalition einen ranghohen IS-Kommandeur bei Rakka getötet habe. Bei diesem handelt es sich demnach um Abu Jandal al-Kuwaiti. Der Luftangriff soll am Montag stattgefunden haben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur war der Terrorist eine der Schlüsselfiguren des "Islamischen Staates" in der syrischen Stadt.