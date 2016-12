Seltene Naturerscheinung: Schnee in Athen

Zwischen 3.00 Uhr und 7.00 Uhr Ortszeit ist in der griechischen Hauptstadt Athen Schnee gefallen. Die weiße Decke war an einigen Orten bis zu vier Zentimeter hoch. Im Unterschied zu den Gebirgsregionen des Landes ist der Schnee an der Küste eine äußerst seltene Naturerscheinung, die nur einmal in vielen Jahren zu beobachten ist.