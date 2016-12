Putins privates Festprogramm für Feiertage bekannt geworden

Während der Neujahrstage wird der russische Präsident Wladimir Putin wie üblich tägliche Dienstanrufe und Berichte erhalten, teilte sein Sprecher Dmitri Peskow mit. In seinen arbeitsfreien Stunden habe er jedenfalls vor, seinen Lieblingssportarten – Hockey und Schwimmen – Zeit zu widmen. Auf die Frage nach dem Festmenü des Staatschefs antwortete Peskow, dass Putin in seinen gastronomischen Vorlieben ziemlich bescheiden sei.

Moskau bereitet sich in weihnachtlicher Stimmung auf das Neujahrsfest vor. Eigens dafür bietet der "Musikalische Wald" seinen Besuchern ein atemberaubendes Festival aus Eiskunst, Lichtspiel und anderen Kunstspielen im Herzen der russischen Hauptstadt. "Was gerade in Moskau passiert, hat keine andere Stadt auf der Welt zu bieten", warb die Pressesprecherin des Straßenfestes "Moskauer Jahreszeiten", Irina Suchotina.