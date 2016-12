Massenschlägereien in den USA – Teenager prügeln sich in Shopping-Malls

Nach Weihnachten haben sich in zwölf US-Bundesstaaten hunderte Jugendliche in Einkaufszentren geprügelt. Augenzeugen meldeten Schießerei und das Abbrennen von Feuerwerken. So sollen allein in Texas 200 Menschen und in Ohio 500 in die Ausschreitungen verwickelt gewesen sein, berichtet das New York Mag.