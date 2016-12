Weißrussische Traktoren tanzen Tango und Walzer [VIDEO]

Das Minsker Traktorenwerk hat seinen Mitarbeitern und den Bewohnern der weißrussischen Hauptstadt eine faszinierende Lichtshow vorgeführt. Dabei haben Traktoren Tango und Walzer zur Musik von Georgi Swiridow und Richard Clayderman getanzt. Die Videoaufnahme der Veranstaltung hat das weißrussische Internetportal Onliner.by veröffentlicht.

Zuvor hatten die Fahrer von 14 Linienbussen in der ungarischen Stadt Miskolc ihre Fahrzeuge zu einem Weihnachtstannenbaum formiert. Dies berichtete der französische Fernsehsender BFM TV. Um die festliche Beleuchtung darzustellen, wurde in den Bussen das Licht angemacht. Die Größenordnung der Figur mit einer Gesamtlänge von 70 Metern kommt aus der Vogelperspektive in besonders eindrucksvoller Weise zur Geltung.