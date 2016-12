Obama bereitet neue antirussische Sanktionen wegen "Wahleinmischung" vor - Medien

Die Regierung des noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama soll Gegenmaßnahmen gegen Russland in Form von neuen Sanktionen wegen der angeblichen Einmischung in die US-Wahlen ergreifen. Das berichtet die Zeitung The Washington Post. Es handle sich um diplomatische sowie wirtschaftliche Sanktionen. Auch geheime Operationen im Cyberraum seien nicht ausgeschlossen, heißt es.