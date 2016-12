Medienberichte: Dutzende IS-Kämpfer sollen Sozialhilfe von dänischen Behörden erhalten

Die dänischen Behörden sollen Arbeitslosengeld an Dutzende Menschen gezahlt haben, die nach Syrien gezogen sind, um an der Seite der Terrormiliz Islamischer Staat zu kämpfen. Das berichtete die Zeitung Ekstrabladet am Dienstag. Insgesamt sollen 36 Dänen ihr Land verlassen haben, um sich an Kampfhandlungen in Syrien zu beteiligen, mindestens 34 von ihnen sollen Sozialhilfe bekommen haben.