Erdoğan will über Beweise für US-Unterstützung des IS in Syrien verfügen

Quelle: www.globallookpress.com

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will Beweise dafür haben, dass die US-Koalition in Syrien die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt. Das sagte er bei einer Pressekonferenz in Ankara, meldet Reuters. "Sie haben uns Unterstützung der IS vorgeworfen. Jetzt leisten sie selbst Terrorgruppierungen Unterstützung. […] Wir haben bestätigtes Beweismaterial, unter anderem Bilder und Videos", so Erdoğan.