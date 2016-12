Flugzeugabsturz in Kolumbien: Treibstoffmangel und Überladung sind mögliche Ursachen

Quelle: Reuters Flugzeugabsturz in Kolumbien: Treibstoffmangel und Überladung sind mögliche Ursachen

Das Flugzeug mit den Spielern der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense an Bord, die in Kolumbien abgestürzt ist, soll um 500 Kilogramm überladen gewesen sein, hieß es im Bericht der kolumbianischen Zivilluftfahrtbehörde. Die Maschine sei vom Flughafen Santa Cruz de la Sierra in Bolivien mit einem mutmaßlichem Gewicht von 42.148 Kilogramm gestartet, obwohl für sie höchstens 41.800 Kilogramm erlaubt seien. Außerdem soll es wegen Treibstoffmangel zum Flugzeugabsturz gekommen sein können.