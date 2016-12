Brandanschlag auf Obdachlosen in Berlin - sechs Tatverdächtige stellen sich bei Polizeidienststellen

Laut Angaben der Polizei Berlin konnten alle sieben mutmaßlichen Täter im Alter von 15 bis 21 Jahren nach dem versuchten Tötungsdelikt in Kreuzberg identifiziert werden. „Sechs Tatverdächtige stellten sich im Verlauf des gestrigen Abends bei verschiedenen Polizeidienststellen, ein weiterer Tatverdächtiger wurde in der vergangenen Nacht durch Zivilfahnder festgenommen“, heißt es in der Polizeimeldung. Mittlerweile werden sie von der 4. Mordkommission vernommen.