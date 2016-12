Wichtigste Tu-154-Blackbox aufgefunden – russisches Verteidigungsministerium

Das russische Verteidigungsministerium hat die Bergung des Flugschreibers der am Sonntag abgestürzten Tu-154 bestätigt. „Um 05:42 Uhr Moskauer Zeit wurde vom einem ROV des Typs Seaeye Falcon 1.600 Meter von der Küste entfernt und in 17 Meter Tiefe der wichtigste Flugdatenschreiber entdeckt“, heißt es in der Meldung der Abteilung für Information und Massenkommunikationen des Ministeriums. Demnächst soll das Gerät in den Vorort Moskaus zur Auswertung abtransportiert werden.