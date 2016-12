Israelischer Verteidigungsminister zu Juden in Frankreich: Das ist nicht euer Land

Im Protest gegen die internationale Konferenz zum Frieden im Nahen Osten hat der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die in Frankreich lebenden Juden dazu aufgerufen, aus dem Staat auszuwandern. „Es ist an der Zeit, den Juden in Frankreich zu sagen: ‘Es ist nicht euer Land, nicht euer Boden. Verlasst Frankreich und geht nach Israel‘. Das ist die einzige Antwort auf dieses Komplott“, wird der Minister von Haaretz zitiert. Die Konferenz soll am 15. Januar 2017 stattfinden.