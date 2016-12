Die Türkei verhängt Verbot gegen Berichterstattung über Mord am russischen Botschafter

Quelle: Sputnik Die Türkei verhängt Verbot gegen Berichterstattung über Mord am russischen Botschafter

Ein Gericht in Ankara hat den türkischen Medien untersagt, in ihren Berichten die Ermittlung des Mordes am russischen Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, zu behandeln. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge ging die Initiative für das Verbot von der Strafuntersuchungsbehörde der Staatsanwaltschaft in Ankara aus. Ebenso sei es den Journalisten verwehrt worden, die Fotos vom Tatort zu veröffentlichen.