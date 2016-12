Nordamerika und Japan werden sich in Zukunft wieder in Russland eingliedern

In ferner Zukunft werden die Kratone Nordamerika und Sibiria einen neuen Superkontinent bilden, behaupten die Wissenschaftler des Instituts für Erdkruste in Irkutsk gegenüber RIA Nowosti. Ebenso sollen auch die japanischen Inseln sich an das gegenwärtige Territorium Russlands in etwa 30 Millionen Jahren anschließen. Somit werden die beiden Festlandkerne zu ihrem urzeitlichen Zustand zurückkehren, in dem sie bis zur Aufspaltung vor beinahe 600 Millionen Jahren existiert hatten.