Wladimir Putin: Festgefahrene Konflikte werden weltweit nicht genug bewältigt

Quelle: Sputnik

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Situation in den Krisenregionen, vor allem in Afghanistan und Syrien, ausgewertet. „Wir wissen, dass sich die Beziehungen in mehreren Regionen der Welt nicht einfach herausbilden. Die Anzahl der „Gefahrenherde“ verringert sich nicht, und festgefahrene Konflikte werden leider nicht in dem Maße bewältigt, wie man es möchte“, erklärte er in der Sitzung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit.