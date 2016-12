Alter der Entmystifizierung des Weihnachtsmannes bei Kindern festgestellt

Alter der Entmystifizierung des Weihnachtsmannes bei Kindern festgestellt

Die meisten Kinder verlieren ihren Glauben an die Existenz eines Santa Claus im Alter von sieben Jahren, berichtet The Conversation unter Berufung auf die dem Thema gewidmeten Forschungen. Den Psychologen zufolge bewahren solche Jungen und Mädchen beim Umgang mit ihren Gleichaltrigen und Erwachsenen trotzdem den Mythos des Weihnachtssymbols, ohne ihre Erkundigung zu offenbaren. Die Motivation dafür sei ihr Wille, weiterhin Geschenke zu empfangen und an festlichen Veranstaltungen teilzunehmen.