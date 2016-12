Satellitenbild des Absturzortes der Tu-154 veröffentlicht

Die Wissenschaftler des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften haben eine Satellitenaufnahme vom Ort des Absturzes der Passagiermaschine vom Typ Tu-154 in der Nähe von Sotschi publik gemacht. Das Foto wurde am 25. Dezember um 06:31 Moskauer Zeit, also ungefähr eine Stunde nach der Tragödie, gemacht. „Die Aufnahme wurde vom Radarsatelliten Sentinel-1B der Europäischen Weltraumorganisation empfangen“, verlautet es von der Webseite des Instituts.