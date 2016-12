Aleppo: Massengräber und sieben riesige Waffenverstecke entdeckt [VIDEO]

In Aleppo sind sieben riesengroße Waffenlager sowie drei Panzer, zwei Kanonen und zwei Mehrfachraketenwerfer entdeckt worden. Das gab der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, bekannt. Die Waffen aus den Lagern würden für mehrere Infanteriebataillons reichen, so Generalmajor.

Außerdem wurden Massengräber mit Zivilisten gefunden, die von Terroristen gefoltert und hingerichtet wurden. „Vielen von ihnen fehlen Körperteile, den meisten wurde in den Kopf geschossen. Und das scheint nur der Anfang zu sein“, sagte Konaschenkow. Ihm zufolge werden alle Tatsachen als gravierende Kriegsverbrechen sorgfältig dokumentiert und ans Licht gebracht, damit „europäische Patrone der sogenannten 'Oppositionellen' in London und Paris deutlich begreifen, wer ihre Schützlinge in Wirklichkeit sind.“