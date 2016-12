Erste Solarstraße der Welt in Frankreich eröffnet

In der vorigen Woche wurde in der Normandie im Nordwesten Frankreichs die erste Straße der Welt eingeweiht, die Strom aus Sonnenlicht gewinnen kann. Der Straßenabschnitt wurde mit tausenden Solarzellen bepflastert. Die Solarpaneele bedecken eine Fläche von etwa 2.800 Quadratmetern. Nach Angaben der französischen Tageszeitung Le Monde soll die Straße genug Strom produzieren, um die Straßenlaternen in der 5.000-Einwohner-Stadt zu betreiben.