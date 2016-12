Sänger von „Last Christmas“ George Michael ist tot

Der 53-jährige Popsänger George Michael ist zu Hause in der Nähe von London gestorben. „Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist“, teilte sein Pressesprecher mit. Als mögliche Todesursache des Musikers wurde Herzstillstand genannt.

Der Sänger wurde 1963 als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters unter dem Namen Georgios Kyriakos Panayiotou geboren. Gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete er die Band "Wham", die in den Achtzigerjahren große Erfolge feierte. Die beliebtesten Songs des Duos sind "Last Christmas" und "Wake Me Up Before You Go Go".