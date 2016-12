Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Chile

© earthquake.usgs.gov Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Chile

Am Sonntag hat sich im Süden von Chile ein starkes Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gibt die Stärke mit 7,7 an, während das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer (ESCM) von 7,6 ausgeht. Der Erdstoß wurde um 11.22 Uhr Ortszeit (15.22 Uhr MEZ) registriert. Sein Epizentrum lag 26 Kilometer südöstlich der Stadt Puerto Quellón in 40 Kilometern Tiefe.