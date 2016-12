68 Prozent der Deutschen wollen Zuwanderungspolitik ändern

Kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer gefordert, die gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik zu überdenken. „Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig“, so der Politiker. Obwohl der CSU-Chef für seine Aussage heftig kritisiert worden ist, stimmt ihm die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Horst Seehofer zu. Das hat eine Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“ ergeben.