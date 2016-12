Mindestens 13 Menschen sterben bei interethnischem Konflikt in DR Kongo

Bei einem Angriff auf Kämpfern aus Nande auf eine Ortschaft in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 13 Hutu getötet worden, berichtet „Reuters“. Die Extremisten überfielen das Dorf Nyanzale in der östlichen Provinz Nord-Kivu am frühen Sonntagmorgen. Zwei Angreifer sollen getötet worden sein.