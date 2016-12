Gedenkgottesdienst für Terroropfer in der Berliner Gedächtniskirche

Quelle: www.globallookpress.com Gedenkgottesdienst für Terroropfer in der Gedächtniskirche

Wenige Meter von dem Ort des Terroranschlags in Berlin haben am Weihnachtsabend hunderte Gläubige in mehreren Gottesdiensten der Opfer des Anschlags gedacht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, bat die evangelische Pastorin Ulrike Trautwein den Herrn um Frieden und mahnte, dass Hass nicht mit Hass vergolten werden dürfe. Weiterhin sagte sie, dass die Gedächtniskirche „nicht mehr nur Mahnmal gegen den Krieg, sondern auch gegen den Terror ist.“