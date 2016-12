Russische Passagiermaschine stürzt mit 92 Menschen an Bord ins Meer ab

Quelle: Sputnik Russische Passagiermaschine stürzt mit 92 Menschen an Bord ins Meer ab. Auf dem Bild: Rettungskräfte bei der Bergungsoperation im Schwarzen Meer

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat mitgeteilt, dass erste Teile des Flugzeugwracks 1,5 Kilometer vor der Schwarzmeer-Küste entfernt entdeckt wurden. Dabei handelt es sich um eine Tu-154 mit 83 Fluggästen und acht Crew-Mitgliedern an Bord. Die Maschine ist am Sonntagmorgen um 5.40 Uhr Ortszeit in Sotschi Richtung Latakia (Syrien) gestartet. Nach einigen Angaben soll die Maschine 20 Minuten nach dem Start abgestürzt sein.