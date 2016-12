Schwedische Königin Silvia wegen Schwindelanfall im Krankenhaus

Die Königin Silvia von Schweden ist in der Nacht zum Samstag ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtet „Focus-Online“. Die 73-jährige Monarchin erlitt an ihrem Geburtstag am Freitagabend einen Schwindelanfall. Ihre Hoheit war schon seit einiger Zeit erkältet. Den offiziellen Angaben zufolge soll Silvia noch eine Zeit lang zur Beobachtung in der Universitätsklinik Karolinska in Stockholm bleiben.