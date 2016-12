Frankreichs Polizei: „Die Terrorgefahr bleibt sehr hoch“

Quelle: www.globallookpress.com Frankreichs Polizei: „Die Terrorgefahr bleibt sehr hoch“

Die Terrorgefahr in Frankreich bleibt bestehen. Nach Angaben der einheimischen Polizei sei sie unverändert hoch. Der Chef der Nationalpolizei, Jean-Marc Falcone, hat in einem Interview für das Blatt „Le Journal du Dimanche“ erklärt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an belebten Orten verschärft werden sollten. In solchen Stätten sollten sowohl aktive als auch passive Schutzmittel eingesetzt werden, so der französische Polizeichef.