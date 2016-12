Polizei fasst verdächtigen Schützen nach Schüsse in Wiesbaden

Nach tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst, berichtet „Focus-Online“. Der 25-jährige Verdächtige wurde vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen. Dem Mann wird zur Last gelegt, am Dienstag im Stadtteil Biebrich eine 59-jährige Kiosk-Besitzerin erschossen und zwei ihrer Familienangehörigen angeschossen zu haben. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar, so der Polizeisprecher Oliver Kuhn.