Tunesiens Polizei verhaftet 3 Verdächtige nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin

Quelle: Reuters Tunesiens Polizei verhaftet 3 Verdächtige nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin

Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat die tunesische Polizei drei Verdächtige festgenommen, berichtet die „FAZ“. Sie sollen Kontakte zu Anis Amri gepflegt haben. Nach Angaben des Innenministeriums in Tunis handelt es sich bei einer Person um einen Neffen des mutmaßlichen Attentäters. Alle drei festgenommenen Männer würden einer Terrorzelle angehören, die in Verbindung zu Anis Amri gestanden habe.