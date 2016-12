Budapester Weihnachtsmärkte überwachen Schützenpanzerwagen

Die Behörden der ungarischen Hauptstadt ließen die Sicherheit bei den öffentlichen Feiern mit Schützenpanzerwagen gewährleisten. Lokale Medien berichten von Militärtechnik an großen Handelszentren, Ministerien, Ämtern und am Hauptweihnachtsmarkt auf dem Vörösmarty-Platz. Die Straßen patrouillieren Bereitschaftspolizisten, die mit Maschinenpistolen bewaffnet sind.

Am Montag raste ein 40-Tonner mitten in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt neben der Gedächtniskirche und kam erst nach rund 50 Metern zum Stehen. Zwölf Menschen wurden getötet und fast 50 verletzt. Trotz voriger Hinweise auf das Risiko eines Anschlags auf einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Deutschland sind die meisten Plätze und Buden praktisch ungeschützt. RT-Reporter Peter Oliver war in Berlin unterwegs und fragte Passanten, ob diese sich nach dem Anschlag am Breitscheidplatz bessere Sicherheitsvorkehrungen wünschen.