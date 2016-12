Im Lkw vom Berliner Breitscheidplatz Handy des Attentäters gefunden

Die Ermittler haben im Lkw, mit dem Anis Amri am Montagabend in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste, das Handy der Marke HTC entdeckt. Über diesen Fund vom Dienstag berichtet der "Spiegel". Das dem Attentäter zugeschriebene Gerät werten Kriminaltechniker aus. Vorher wurden im Wagen Amris Geldbörse und das Mobiltelefon des umgebrachten polnischen Fahrers gefunden.