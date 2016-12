Alle Geiseln aus Flugzeug in Malta befreit, Entführer wollen politisches Asyl

Quelle: Reuters

Die Hijacker des libyschen Airbusses 320 haben sich den maltesischen Behörden endgültig ergeben. Die Sicherheitskräfte durchsuchten die Täter und nahmen sie in Gewahrsam. Ihrerseits wandten sich die Entführer an die Regierung des Landes mit der Bitte, ihnen ein politisches Asyl zu gewähren. Die restlichen Crew-Mitglieder haben die Maschine verlassen, teilte der Ministerpräsident Joseph Muscat via Twitter mit.