Marokko soll BND vor Monaten konkret vor Anis Amri gewarnt haben

© Twitter Marokko soll BND vor Monaten konkret vor Anis Amri gewarnt haben

Der BND soll seit Monaten von Anschlagsplänen von Anis Amri Bescheid gewusst haben. Die marokkanischen Sicherheitsbehörden sollen den Dienst darüber zweimal informiert haben, hieß es laut der „Welt“ von der marokkanischen Regierung. Die Warnungen sollen am 19. September und am 11. Oktober 2016 an den Bundesnachrichtendienst weitergeleitet worden sein.