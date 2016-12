Tatverdächtiger von Berlin nach dem Anschlag in Moabit gefilmt

Kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurde der Verdächtige Anis Amri vor einer Moschee in Berlin-Moabit gefilmt. Der Sender rbb hat am Donnerstag Observationsbilder veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Die Aufnahmen stammen vom frühen Dienstagmorgen, das heißt knapp acht Stunden nach dem Attentat. Auch am 14. Und 15. Dezember wurde er dort gefilmt.